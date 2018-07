Das aktuelle Kursniveau der Airbus Group-Aktie bietet sich daher für Nachkäufe an, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2018)



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (06.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", sieht bei der Airbus Group-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) auf dem aktuellen Kursniveau Chance für Nachkäufe.Seit Jahren würden sich Airbus und Boeing ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, wer der Größte sei. Die Produktion laufe bei beiden auf Hochtouren - daran werde sich auf absehbare Zeit kaum etwas ändern.Boeing habe 2017 763 Flugzeuge ausgeliefert, 2018 sollten es noch mehr werden. In Q1 habe das bereits geklappt: Mit 184 Fliegern sei die Zahl des Vorjahresquartals von 169 übertroffen worden. Halbjahreszahlen würden in den kommenden Tagen erwartet.Airbus sei 2017 auf insgesamt 718 Verkehrsflugzeuge gekommen - ein neuer Rekord. 2018 möchte das Unternehmen sogar 800 Flieger ausliefern. Doch noch habe es einen großen Rückstand: Aufgrund von Produktionsproblemen beim Triebwerke-Lieferanten Pratt & Whitney hätten in den ersten sechs Monaten erst 303 Passagierflieger ausgeliefert werden können. Käufer hätten bei den betroffenen A320neo-Jets alternativ den Triebwerkstyp des amerikanisch-französischen Herstellers CFM zur Wahl. Doch auch bei diesem habe Airbus wiederholt eine fehlende Produktreife bemängelt. Ende Juni hätten vor den Airbus-Hallen 86 praktisch fertige Maschinen der A320neo-Familie gestanden, denen nur noch die Triebwerke gefehlt hätten.Boeing leide aktuell unter den Unsicherheiten im Handelsstreit mit China, der die Bestellungen aus dem Reich der Mitte bremse. So attackiere Boeing jetzt Airbus an anderer Stelle: Boeing übernehme das Geschäft mit Regionaljets des brasilianischen Konkurrenten Embraer. In einem Milliarden-Deal würden dazu beide Konzerne ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, in das Embraer sein Verkehrsflugzeug- und Servicegeschäft einbringe. Boeing werde 80% an dem Joint Venture halten und damit die Kontrolle übernehmen. Der Deal bewerte Embraers ziviles Flugzeuggeschäft mit 4,75 Mrd. USD und Boeings Beteiligung mit 3,8 Mrd. USD.Airbus und Boeing dürften in den kommenden Jahren weiterhin den Markt für Verkehrsflugzeuge dominieren. Airbus gehe davon aus, dass sich die weltweite Flotte an Flugzeugen in den kommenden 20 Jahren mehr als verdoppeln werde. Erwartet werde eine Nachfrage nach 37.390 Maschinen im Wert von 5,8 Billionen USD. Den Anstieg des Verkehrsaufkommens beziffere das Unternehmen wie im Vorjahr auf durchschnittlich 4,4% pro Jahr. Angefacht werde die Nachfrage insbesondere durch die Zunahme des privaten Konsums in den Schwellenländern, höhere verfügbare Einkommen und die nahezu Verdoppelung der Mittelklasse weltweit.Die Airbus-Aktie zeige nach dem Allzeithoch bei gut 106 Euro eine Korrektur. Wegen der Unsicherheiten um den Handelsstreit mit China der Kurs wieder leicht unter die 100-Euro-Marke sei gerutscht. Angeblich habe China schon eine Bestellung von 180 Airbus-Flugzeugen aufgeschoben, damit Peking möglicherweise mehr beim US-Hersteller Boeing kaufen könne, um USA im Handelsstreit zu besänftigen.Der Kurs laufe seit Oktober in einem breiten Aufwärtstrend-Kanal, der kurz im Februar nach unten verlassen worden sei. Die obere Parallele zur Trendlinie verlaufe aktuell bei 110 Euro. Das längerfristige Kursziel belasse Mrowka bei 125,00 Euro.