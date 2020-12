Die Airbus-Aktie bleibt langfristig aussichtsreich und damit haltenswert, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Kurssprünge wie im November, nachdem positive Impfstoff-Meldungen große Hoffnungen entfacht hätten, werde es allerdings wohl nicht mehr so schnell geben. (Analyse vom 08.12.2020)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (08.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus habe im November kein einziges Flugzeug verkauft. Dies sei das vierte Mal seit Beginn der Corona-Krise im März gewesen, dass ein Monat ohne Neugeschäft vergangen sei. Doch bei den Auslieferungen neuer Maschinen habe Airbus punkten können. Auch eine Version des Riesen-Jumbos A380 sei dabei gewesen.Der MDAX-Konzern habe im November 64 neue Verkehrsflugzeuge ausgeliefert. Im Oktober seien es 72 gewesen. Insgesamt seien im laufenden Jahr bereits 477 neue Maschinen an die Kunden übergeben worden. Damit dürfte sich der Flugzeugbauer auf gutem Kurs zu seinem internen Ziel befinden, in diesem Jahr etwa 550 neue Maschinen an seine Kunden zu übergeben.Die Auslieferungen hätten sieben A350-Großraumjets und 56 Single-Aisle-Jets, darunter 54 der A320neo-Familie mit schlankem Rumpf umgefasst. Unter den Auslieferungen sei auch eine A380 für Emirates, die insgesamt 116. Maschine des Riesenfliegers für die Dubai-Airline gewesen. Emirates erhalte in diesem Jahr noch zwei weitere A380, von denen eine mit dem neuen Premium-Economy-Class-Produkt ausgestattet sein werde. Während u.a. die Lufthansa ihre A380-Flotte außer Betrieb gesetzt habe, sei der Superjumbo "für Emirates eine Erfolgsgeschichte", habe Emirates-Chef Tim Clark gesagt.Kürzlich sei der Flugbetrieb mit dem Riesenflieger wieder aufgenommen worden. Die A380 fliege derzeit von Dubai nach Kairo, Amman, Paris, London, Guangzhou, Manchester und Moskau, auch auf ausgewählten Fracht-Charterflügen.Obwohl viele Fluggesellschaften aufgrund des Geschäftseinbruchs ums Überleben kämpfen würden, habe Airbus Stornierungen bisher weitgehend vermeiden können. Im November seien jedoch elf hinzugekommen. Probleme mit Aufträgen habe Airbus jedoch nicht: Es seien noch über 7.300 Flugzeug-Bestellungen abzuarbeiten, was mehr als einem Jahrzehnt Produktion bei derzeit niedrigen Raten entspreche.Branchenvertreter würden erwarten, dass der weltweite Luftverkehr erst in einigen Jahren wieder das Niveau von 2019 erreiche. Die Führungsspitzen von Boeing und Airbus hätten die Flugzeugproduktion deshalb deutlich zurückgefahren und den Abbau zigtausender Jobs angekündigt.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Airbus-Aktie nach den Auslieferungszahlen für November auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen.Am Mittwoch-Vormittag notiere der MDAX-Titel wenig verändert bei 95,15 Euro.