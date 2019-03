Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (26.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazin "Der Aktionär", bleibt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) weiterhin ein klarer Kauf.Gerade jetzt, wo Boeing nach den Abstürzen zweier Jets des Typs 737 Max 8 ohnehin mit großen Problemen zu kämpfen habe, sichere sich der Rivale aus Europa auch noch einen Großauftrag aus China. Wie Airbus mitgeteilt habe, werde man 290 Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320 und zehn Langstreckenjets der A350-Reihe nach China verkaufen. Die Vereinbarung sei am Montag am Rande eines Staatsbesuchs von Chinas Staatschef Xi Jinping in Paris getroffen worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe vor Journalisten von einem "exzellenten Signal" gesprochen. Über den Wert der Bestellung sei zunächst nichts bekannt geworden.Airbus könne damit für seine A320-Familie einen weiteren Erfolg verbuchen, während US-Rivale Boeing nach zwei Flugzeugabstürzen mit einem enormen Imageschaden und dem möglichen Verlust von Aufträgen kämpfe. Zahlreiche Länder hätten Flugverbote für Maschinen des Boeing-Unglücksmodells erlassen. Derzeit würden internationale Untersuchungen laufen, ob möglicherweise eine fehlerhafte Technik Grund für die Unglücke sei. Auch die Frage, ob bei der Zulassung der Flieger durch die US-Luftfahrtbehörde FAA alles mit rechten Dingen zugegangen sei, sei Gegenstand von Ermittlungen.Schon länger sei über ein größeres Airbus-Geschäft mit China spekuliert worden. Bei einem Staatsbesuch in China im Januar 2018 habe Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt, das Land beabsichtige den Kauf von 184 Jets aus der A320-Familie. Seitdem sei über den Stand der weiteren Verhandlungen aber kaum etwas an die Öffentlichkeit gedrungen.Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazin "Der Aktionär", empfiehlt die Airbus-Aktie derzeit ganz klar weiter zum Kauf. Anleger, die noch Boeing-Papiere im Depot hätten, sollten ihre Position mit einem Stopp bei 270 Euro nach unten absichern. (Analyse vom 26.03.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link