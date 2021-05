Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

105,96 EUR +8,34% (27.05.2021, 14:51)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

106,02 EUR +8,59% (27.05.2021, 14:38)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2019: 863 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (380 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2019 332 Helikopter aus. (27.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer rechne mit einer weiteren Erholung des Flugzeugmarkts und habe nun seine Produktionspläne präzisiert. Die Zulieferer seien informiert worden, künftig mehr liefern zu müssen. Und das komme an der Börse gut an.Airbus bereite sich auf die Zeit nach der Corona-Krise vor und habe nun seine Produktionspläne präzisiert. Sowohl der Bau von Flugzeugen der A320-Familie als auch der der kleineren A220-Familie werde gesteigert. "Airbus geht weiterhin davon aus, dass sich der Markt für Verkehrsflugzeuge zwischen 2023 und 2025 wieder auf das Niveau von vor Covid-19 erholen wird, angeführt vom Single-Aisle-Segment", heiße es in einer Mitteilung aus der Schaltzentrale in Toulouse. Entsprechend seien die Zulieferer über die Planungen für die Flugzeugproduktion informiert worden.Die Airbus-Aktie reagiere am Donnerstag in abgeschwächtem Börsenumfeld mit einem Kurssprung. In der Spitze notiere der MDAX-Wert bei 104,30 Euro so hoch wie zuletzt vor sechs Wochen. Dabei sei auch die 50-Tage-Linie überwunden worden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link