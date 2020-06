Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (09.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Nach acht Milliarden Euro für die Autoindustrie und 18 Milliarden für die Tourismus-Branche sei in Frankreich nun die Luftfahrt an der Reihe. Mit einem 15 Mrd. Euro schweren Rettungspaket wolle Deutschlands Nachbar seine wegen Corona in eine schwere Krise geratene Luftfahrtindustrie stützen. Der europäische Flugzeugbauer Airbus profitiere ebenfalls."Heute Morgen rufen wir also den Ausnahmezustand aus, um unsere Luftfahrtindustrie zu retten", habe Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire gesagt. In den nächsten Monaten seien 100.000 Arbeitsplätze in Gefahr. "100.000 Arbeitsplätze, die verschwinden könnten, wenn wir jetzt nicht handeln", habe der Minister gewarnt. An den Hilfen für die gebeutelte Industrie würden auch ehrgeizige Pläne für umweltfreundlichere Flugzeuge hängen.Die Luftfahrt sei ein Nationalstolz und "einer der größten industriellen Erfolge unserer Nation im 20. Jahrhundert", so der Minister. In den vergangenen Jahrzehnten sei sie kontinuierlich gewachsen, die Auftragsbücher von Airbus seien gefüllt gewesen.Allein bei dem Luft- und Raumfahrtkonzern mit Schaltzentrale in Toulouse würden rund 48.000 Menschen arbeiten. In der ganzen Branche gehe es um 300.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze, so der Minister. Airbus-Chef Guillaume Faury habe im Mai von einer existenziellen Bedrohung gesprochen.Die Airbus-Aktie habe nach der jüngsten Aufholjagd offenbar eine Verschnaufpause verdient.DER AKTIONÄR habe Mitte März (Print-Ausgabe 13/20) mutigen Anlegern geraten, das sehr niedrige Kursniveau um 50 Euro zum Aufbau erster Positionen zu nutzen. Die aufgelaufenen Kursgewinne sollten mit einem auf 56 Euro nachgezogenen Stopp knapp unterhalb der 50-Tage-Linie abgesichert werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2020)