Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

126,30 EUR -0,27% (10.09.2019, 08:38)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

126,76 EUR (09.09.2019)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (10.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) weiterhin zugreifen.Während der Erzrivale Boeing immer noch schwer mit riesigen Problemen bei der Modellreihe 737 Max zu kämpfen habe, laufe es beim europäischen Flugzeugbauer Airbus nach wie vor rund. Nach der kürzlich erfolgten Konsolidierung könnte demnächst wieder ein Angriff auf das bisherige Allzeithoch gestartet werden.Die kurze Korrekturphase, welche die Aktie durchlaufen habe, sei aus charttechnischer Sicht absolut gesund gewesen. Schließlich habe der Kurs des Blue Chips ausgehend vom Tief Ende Dezember bei 78,93 Euro in der Spitze nahezu exakt 70 Prozent zugelegt. Im Zuge der jüngsten Konsolidierungsbewegung sei bei 120 Euro ein solider Boden ausgebildet worden, von dem aus es rein charttechnisch betrachtet nun wieder in Richtung des Rekordhochs bei 133,82 Euro gehen könnte.Und auch bei der fundamentalen Analyse sehe es aktuell gut aus: So hätten die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs die Airbus-Titel wieder einmal näher unter die Lupe genommen. Dabei sei die Aktie auf der viel beachteten "Conviction Buy List" belassen worden. Das Kursziel sei mit 161 Euro bekräftigt worden, was fast 30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.