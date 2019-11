Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (12.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Es sei vollbracht. Im frühen Handel sei die Airbus-Aktie über die Marke von 133,82 Euro geklettert und habe damit ein neues Allzeithoch markiert und das obwohl auch die Boeing-Aktie heute kräftig zugelegt habe. Beim US-Konzern gehe man aktuell davon aus, dass die Auslieferung des umstrittenen Modells 737 Max bereits im Dezember wieder aufgenommen werde.Bei Airbus laufe es hingegen weiterhin phänomenal. Die Auftragsbücher seien bis in das nächste Jahrzehnt hinein prall gefüllt und selbst die Querelen im Handelsstreit und beim Brexit könnten den Vormarsch der Bullen nur wenig bremsen.Allerdings werde das Hochfahren der Investitionen in die Fertigung zulasten des Free Cashflows gehen, was auch der Konzern offen habe zugeben müssen, indem er die Jahresprognose für den freien Cashflow im letzten Quartal auf 3 Milliarden Euro gesenkt habe. Zudem habe es zuletzt Verzögerungen bei der Auslieferung des Kassenschalgers Airbus A321neo gegeben. Dennoch habe der Konzern mit einer starken operativen Entwicklung bei den Anlegern punkten können.Investierte Anleger können getrost dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, sollten aber den Stoppkurs bei 106,00 Euro beachten, so Nicola Hahn von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link