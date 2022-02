Die US-Bank J.P. Morgan sehe den fairen Wert für Airbus bei 150 Euro. Das operative Ergebnis (EBITA) des Luft- und Raumfahrtkonzerns habe die Erwartungen übertroffen, so Analyst David Perry. Sein Votum: "overweight".



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Im zweiten Corona-Jahr habe der Luft- und Raumfahrt-Konzern Airbus alle Erwartungen geschlagen. Während Konkurrent Boeing an verschiedenen Stellen laboriere, habe Airbus einen Rekordgewinn eingefahren. An der Börse heiße es nach freundlichem Start jedoch: "Sell on good News." Die neuen Ziele würden ein wenig enttäuschen.Dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus sei ausgerechnet im zweiten Corona-Jahr 2021 der höchste Gewinn seiner Geschichte gelungen. Dank gestiegener Flugzeug-Auslieferungen, Einsparungen und positiver Sondereffekte habe der Überschuss mit 4,2 Milliarden Euro den bisherigen Rekordgewinn von 2018 übertroffen.Der Umsatz habe um vier Prozent auf 52,1 Milliarden Euro zugelegt. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes EBIT) habe sich nahezu auf knapp 4,9 Milliarden Euro verdreifacht.Während das krisengebeutelte Geschäft mit Passagierflugzeugen deutlich mehr abgeworfen habe, hätten auch die Hubschrauber-Sparte Airbus Helicopters und die Rüstungssparte Airbus Defence and Space verbesserte Ergebnisse abgeliefert.Angesichts des jüngsten Milliardengewinns sollten die Anteilseigners nach zwei Nullrunden wieder eine Dividende erhalten. Mit 1,50 Euro je Aktie falle der Dividenden-Vorschlag sogar höher aus als von Analysten erwartet.Nach den Einschnitten infolge der Pandemie wolle die Airbus-Führung um CEO Guillaume Faury die Flugzeugproduktion wieder ein gutes Stück hochfahren. Vor allem die Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320neo seien trotz der Krise stark gefragt.Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes EBIT) solle im laufenden Jahr 5,5 Milliarden Euro erreichen - das wären rund 600 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Beim freien Mittelzufluss peile das Management vor Fusionen, Übernahmen und Kundenfinanzierungen rund 3,5 Milliarden Euro an. Diesen Wert habe der Konzern überraschend schon 2021 erreicht.Der Konzern brauche das Geld, um in seine langfristigen Projekte zu investieren. Dabei gehe es vor allem um das erste Passagierflugzeug mit Wasserstoff-Antrieb, das der Hersteller bis zum Jahr 2035 an den Start bringen wolle.Zudem habe Airbus seinen "CityAirbus NextGen" entwickelt. Der vollelektrische, viersitzige Multicopter solle mit einer Reichweite von 80 km und einer Reisegeschwindigkeit von 120 km/h in und um Großstädten eingesetzt werden. Airbus wolle so das Pendeln in der Stadt auf nachhaltige Weise in die Luft verlagern.An der Börse kämen die Neuigkeiten nur im frühen Geschäft gut an. Die Airbus-Aktie steige anfangs um bis zu zwei Prozent auf 120,34 Euro, sei dann aber ins Minus gerutscht. Zeitweise stehe der Kurs 1,7 Prozent unter Vortag bei 116,30 Euro. Börsianer seien ein wenig enttäuscht über die Ziele für 2022, die leicht unter den Konsensschätzungen lägen.Seit dem Jahreswechsel habe das Airbus-Papier aber gegen den allgemeinen Trend im DAX rund fünf Prozent zugelegt. Das Rekordhoch von 139,40 Euro aus der Zeit kurz vor der Pandemie sei aber immer noch ein Stück entfernt.Erste Reaktionen von Analysten nach den Zahlen würden positiv ausfallen. Das Analysehaus Jefferies etwa sehe Airbus weiterhin als "buy" und bleibe bei seinem Kursziel von 140 Euro. Vor allem dank des Rüstungs- und Raumfahrtgeschäfts habe das operative Ergebnis (EBIT) des Konzerns positiv überrascht, so Analystin Chloe Lemarie. Heraus steche aber vor allem der hohe Barmittel-Zufluss.