XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

91,92 EUR -5,26% (07.03.2022, 09:54)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (07.03.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Airbus-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Bei der Airbus-Aktie sei es zuletzt bereits zu einer ganzen Reihe von charttechnischen Warnsignalen gekommen. So habe der Titel die 200-Tages-Linie (akt. bei 112,05 EUR) preisgeben müssen. Anschließend sei auch der seit dem Frühjahr 2020 bestehende Erholungstrend (akt. bei 109,31 EUR) zu den Akten gelegt worden. Am schwersten wiege aus charttechnischer Sicht aber das Abgleiten unter das Januartief bei 106,24 EUR. Letztere Weichenstellung lasse ein sog. Doppeltop mit einem Abschlagspotenzial von 14 EUR entstehen. Das daraus resultierende Kursziel harmoniere recht gut mit den Tiefs vom März 2021 bei rund 93 EUR. Auf dem Weg in diese Region definiere das Low vom November vergangenen Jahres bei 96,83 EUR ein wichtiges Etappenziel. Als Katalysator gen Süden fungiere der am Freitag vollzogene Bruch der 200-Wochen-Linie (akt. bei 101,82 EUR).Die zuletzt anziehenden Umsätze - Stichwort: "volume goes with the trend" - sowie das bestehende MACD-Verkaufssignal würden das derzeit angeschlagene Chartbild untermauern. Um den größten Druck von der Airbus-Aktie zu nehmen, müsste zumindest das oben genannte Januartief zurückerobert und damit die diskutierte Topbildung negiert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 07.03.2022)Börsenplätze Airbus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:93,05 EUR -5,10% (07.03.2022, 10:08)