Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

58,25 EUR -6,06% (23.03.2020, 09:01)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

63,56 EUR (20.03.2020)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (23.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Nachdem Boeing bereits vor Kurzem angekündigt habe, seine Dividenden-Zahlungen auszusetzen, sei am heutigen Montag nun auch der europäische Konkurrent Airbus gefolgt. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern habe angekündigt, wegen der Coronavirus-Pandemie seine Prognose für das laufende Jahr zu streichen. Zudem werde der Dividendenvorschlag für das Jahr 2019 zurückgenommen, habe das Unternehmen am Montag in Toulouse mitgeteilt. Mit einer neuen Kreditlinie über 15 Milliarden Euro sichere sich Airbus zudem weitere Liquidität. Nun verfüge Airbus über ungefähr 30 Milliarden Euro.Boeing habe am Freitag mitgeteilt, dass Vorstandschef Dave Calhoun und Verwaltungsratsvorsitzender Larry Kellner bis zum Jahresende keine Bezahlung mehr erhalten hätten. Zudem setze der Flugzeugbauer seine Dividendenzahlung bis auf Weiteres aus und lasse sein bereits seit April 2019 ruhendes Aktienrückkaufprogramm noch länger pausieren. "Boeing zehrt von all seinen Ressourcen, um den Betrieb fortzusetzen, Beschäftigte und Kunden zu unterstützen, und die Lieferkette in der Coronavirus-Krise aufrechtzuerhalten", habe der Konzern mitgeteilt.Derweil wolle Airbus am heutigen Montag die wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzte Produktion in Frankreich und Spanien teilweise wieder starten. Airbus habe neue Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt, habe das Unternehmen mitgeteilt. Deswegen sei die Produktion für vier Tage ausgesetzt worden.Zudem habe Airbus tausende Gesichtsmasken an Krankenhäuser und Behörden europaweit gespendet. Ein A330-800 Testflugzeug habe am Wochenende aus China ungefähr zwei Millionen Gesichtsmasken nach Europa gebracht, von denen die meisten in Frankreich und Spanien gespendet werden sollten. Weiter Flüge seien geplant, habe Airbus weiter mitgeteilt.Risikobereite Anleger können darüber nachdenken, eine erst kleine Position aufzubauen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Der Gesamtmarkt bleibe aber extrem risikobehaftet - das sollte man einkalkulieren. (Analyse vom 23.03.2020)Mit Material von dpa-AFX