Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

103,00 EUR +1,66% (17.12.2021, 12:50)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

103,08 EUR +0,17% (17.12.2021, 12:37)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (17.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus könne den nächsten Großauftrag verzeichnen. Nach Großbestellungen über Passagierflugzeuge von Qantas und über Transport-Jets für Singapore Airlines lege heute Air France-KLM (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111) nach. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft bestelle bei Airbus 100 Flugzeuge.Der neue Deal umfasse 100 Mittelstreckenjets der Typen A320neo und A321neo, habe Air France-KLM in Paris bekannt gegeben. Die ersten Maschinen dürften in der zweiten Hälfte 2023 ausgeliefert werden.Mit den Jets wolle Air France-KLM die Flotten von KLM und Transavia in den Niederlanden erneuern. Die Flotte von Transavia Frankreich werde ebenfalls auf neuen Stand gebracht und ausgebaut. Über die feste Bestellung hinaus habe die Airline eine Kaufoption für 60 weitere Flugzeuge vereinbart.Zudem wolle der Konzern vier Airbus-Frachtflugzeuge vom Typ A350F für Air France kaufen. Das Unternehmen habe eine Absichtserklärung unterzeichnet, die auch Kaufrechte für vier weitere Maschinen der Reihe umfasse. In dieser Woche habe bereits Singapore Airlines sieben der neuen Frachter bestellt.DER AKTIONÄR sei mittelfristig optimistisch für Airbus gestimmt und habe ein Kursziel von 140 Euro ausgegeben. Zuvor müsste sich allerdings das Chartbild wieder aufhellen. Dazu sollte alsbald der Sprung auf 110 Euro gelingen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)