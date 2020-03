Angesichts der derzeitigen Unsicherheiten könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Airbus-Aktie nochmals ihr Krisen-Tief bei 47,70 Euro teste.



Langfristig erscheint der MDAX-Wert nach der Neubewertung jedoch aussichtsreich, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.03.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

63,09 EUR -5,58% (30.03.2020, 12:38)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

63,10 EUR -7,49% (30.03.2020, 12:24)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (30.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die vorbörslich stabile Tendenz am deutschen Aktienmarkt weiche am Vormittag neuen Unsicherheiten über die Auswirkungen der Corona-Krise. Besonders hart treffe es Airbus, deren Aktien zeitweise zweistellig verlieren würden. Ein US-Analysehaus sei nun noch skeptischer. Die Zwangspause für den Riesenflieger A380 drücke zusätzlich.Die Analysten von J.P. Morgan würden sich auf eine länger anhaltende Krise der europäischen Luftfahrtbranche einrichten. Sie hätten die Gewinnerwartungen für die gesamte Branche für 2020 bis 2022 im Schnitt um jeweils zehn Prozent gekürzt. Der weltweite Flugverkehr werde 2020 mit 38 Prozent voraussichtlich noch stärker schrumpfen als bislang angenommen. Zuvor hätten die Experten mit einem Rückgang um 26 Prozent gerechnet.Das sorge beim Flugzeugbauer Airbus zeitweise für einen Kursverlust von über zehn Prozent auf 60,55 Euro. Kein anderer Wert im MDAX habe sich schwächer gezeigt. Die Airbus-Aktie nähere sich damit wieder ihrem Crash-Tief vom 18. März bei unter 50 Euro. Im DAX sei die Aktie von Triebwerkhersteller MTU Aero Engines mit einem ähnlich starken Kursrückgang Schlusslicht gewesen.Noch am Donnerstag hätten Airbus-Papiere davon profitiert, dass viele Anleger auch bei Airbus auf staatliche Rückendeckung hoffen würden. Und am Freitag habe eine Einstufung durch die Schweizer Bank Credit Suisse für Stütze gesorgt. Analyst Olivier Brochet stufe Airbus weiterhin als "outperformer" ein. Aber: Seine Absatz- und Gewinnschätzungen habe er deutlich gesenkt. Und das Kursziel für Airbus habe er nahezu von 170 auf 87 Euro halbiert.Vor einer Woche habe Airbus bekannt gegeben, sich mit weitreichenden finanziellen Schritten gegen die Folgen der Corona-Krise zu stemmen. So wolle der Konzern die zunächst vorgesehene Dividende für 2019 streichen, was etwa 1,4 Milliarden Euro bringe. Zudem habe sich Airbus eine neue Kreditlinie über 15 Milliarden Euro gesichert. Insgesamt liege die Liquidität des Konzerns damit bei etwa 30 Milliarden Euro, habe es am vergangenen Montag geheißen.Airbus habe für sein größtes Flugzeug nur 251 Bestellungen einsammeln können, von denen aktuell bereits 242 ausgeliefert seien. Hauptkunde seien die arabischen Emirates gewesen, die 115 Maschinen betreiben würden. Im Februar 2019 sei schließlich die Produktionseinstellung verkündet worden. Für Singapore Airlines hätten sich die Riesenflieger so schlecht gerechnet, dass bereits zwei Maschinen abgewrackt worden seien, um wenigstens die Komponenten zu Geld zu machen."Die A380 war noch nie das profitabelste Fluggerät. Das haben alle Betreiber gemerkt", habe der Airborne-Berater Gerald Wissel gesagt. Es werde zwar auch nach der Krise noch Strecken geben, auf denen sich ein Einsatz eines solch großen Flugzeugs rechne. "Aber es werden sicher weniger A380 wieder in die Luft gehen als vor Corona."Bereits vor der Krise habe Lufthansa mit dem Hersteller Airbus vereinbart, dass dieser zu einem ungenannten Preis ab 2022 sechs der 14 Maschinen zurücknehme. Neu bestellt worden seien im gleichen Zug 40 zweistrahlige und kleinere Langstrecken-Jets der Typen Boeing 787-9 (Dreamliner) und Airbus A350-900.Wann und ob überhaupt die A380 mit dem Kranich noch einmal auf große Tour gehen würden, sei laut Lufthansa nicht konkret absehbar. Wissel rechne mit einem nur geringen Nachholbedarf an Flugreisen, der einzig auf die Geschäftsreisenden begründet sei. Privatreisende könnten verpasste Urlaube nicht beliebig nachholen und könnten zudem noch länger vorsichtiger agieren als in Vorkrisenzeiten. Und auch die vielen ausgefallenen Messen und Kongresse weltweit würden schließlich nicht nachgeholt. Je länger die Krise anhalte, desto eher fände dann einfach die nächste Ausgabe statt.