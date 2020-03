Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Flugzeugbauer habe Probleme seine Produktion am Laufen zu halten. Durch die größtenteils in Europa verhängten Ausgangssperren fehle es Airbus in seinen Werkshallen an Mitarbeitern oder auch an Zulieferteilen.Laut der Nachrichtenagentur Reuters könne Airbus die Fertigung von Flugzeugen nur auf circa zehn bis 20 Prozent hochfahren. Am Firmensitz in Toulouse seien am Montag nur zehn bis zwölf Prozent der Belegschaft zur Arbeit erschienen. Der MDAX-Konzern habe erklärt, sie würden aktuell niemanden drängen zur Arbeit zu kommen. In Spanien müsse die Produktion bis zum 9. April vollständig ruhen, da die spanische Regierung alle "nicht-lebensnotwendigen" Arbeiten verbiete. Ein ähnliches Bild zeichne sich in Großbritannien und Deutschland ab.Dadurch würden für die Fertigung wichtige einzelne Bauteile fehlen. Der Mitarbeiter- und Teilemangel führe daher zu Produktionsausfällen. Am stärksten betroffen seien die Langstreckenflugzeuge A330 und die A350, so Francoise Vallin, die Airbus-Beauftragte der Gewerkschaft CFE-CGC. Die französische Regierung versuche mit finanziellen Hilfen so gut es geht die Lieferketten intakt zu halten, um strategisch wichtige Bereiche der Wirtschaft zu unterstützen.Der MDAX-Titel sei im Zuge der Corona-Krise massiv unter die Räder gekommen. Langfristig bleibe DER AKTIONÄR optimistisch.Mutige Investoren können darüber nachdenken, eine erste kleine Position bei der Airbus-Aktie aufzubauen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Der Gesamtmarkt bleibe aber extrem risikobehaftet und volatil - das sollte mit einkalkuliert werden. (Analyse vom 31.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link