Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (10.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Bei Airbus stehe heute die Hauptversammlung an, auf der ein neuer Vorstandsvorsitzender gewählt werde. Guillaume Faury solle Tom Enders ersetzen. Es könnte wahrlich schlechtere Zeitpunkte für den Franzosen geben, an die Spitze des Flugzeugbauers zu gelangen. Denn der MDAX-Konzern könnte Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) bald längere Zeit enteilen.In Anbetracht der tiefgreifenden Probleme mit dem Boeing-Hoffnungsträger 737 Max stünden die Chancen für Airbus sehr gut, dem Erzrivalen in den kommenden Jahren mit der Reihe A320 Neo die Rücklichter zu zeigen. Bereits vor dem zweiten verheerenden Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien habe Airbus Analystenprognosen zufolge über die besseren Perspektiven als Boeing verfügt, da man in den nächsten Jahren beim Gewinn deutlich höhere Wachstumsraten als der US-Wettbewerber erzielen dürfte. Diese Schere könnte nun noch weiter aufgehen.Die Airbus-Aktie habe Anfang Februar allmählich die Aufholbewegung gestartet, die natürlich im Zuge des zweiten Unglücks und der damit verbundenen Flugverbote beschleunigt worden sei. Während die Boeing-Aktie momentan darum kämpfe, einen Boden auszubilden, sei Airbus kürzlich sogar ein frisches Kaufsignal in Form eines neuen Allzeithochs geglückt. Angesichts der Tatsache, dass die Dow Jones-Titel trotz der schwerwiegenden Probleme und der geringeren Wachstumsdynamik mit einem 2020er-KGV von 17 genauso hoch bewertet seien wie die Airbus-Anteile, stünden die Chancen sehr gut, dass Airbus noch längere Zeit besser laufen werde als Boeing.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: