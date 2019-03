XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (14.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Probleme des US-Erzrivalen Boeing würden nicht kleiner, im Gegenteil. Mittlerweile habe der US-Flugzeugbauer selbst den Fluggeselslchaften geraten, vorerst auf den Einsatz der bisher 371 ausgelieferten 737 Max 8 zu verzichten. Dementsprechend laufe es an der Börse für die Airbus-Aktie deutlich besser. Bleibe es aber auch dabei?Bei der Airbus-Aktie laufe es weiterhin rund. Nach starken Zahlen und der Bekanntgabe, die Produktion des defizitären A380 einzustellen, sei der Kurs bereits nach oben geschossen. Nun würden viele Marktteilnehmer damit rechnen, dass der europäische Konzern vom Boeing-Desaster nachhaltig profitieren könnte."Der Aktionär" rate Anlegern weiterhin, auf die Airbus-Aktie zu setzen. Der Stopp sollte bei 89 Euro belassen werden. Boeing sei hingegen angesichts der schwer einschätzbaren Risiken aktuell kein Kauf, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: