Börsenplätze Airbus-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

61,25 EUR -3,66% (01.07.2020, 14:10)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

61,71 EUR -3,20% (01.07.2020, 14:23)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (01.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Weltweit wolle der Flugzeugbauer wegen der Coronakrise 15.000 Stellen streichen. Arbeitnehmervertreter würden Alarm schlagen - sie würden einen Kahlschlag befürchten. Airbus-Chef Guillaume Faury habe betont, man habe derartige Maßnahmen vermeiden wollen - müsse nun aber der Realität ins Auge sehen. Die Pläne sollten bis Sommer 2021 umgesetzt werden. Analysten würden die Maßnahme für angebracht halten.Rund 5.100 Stellen in Deutschland, fast ebenso viele in Frankreich, 1.700 in Großbritannien, 900 in Spanien und 1.300 an weiteren weltweiten Standorten - Airbus wolle sich von einem Drittel des Personals in der Passagierflugzeug-Sparte trennen. Auch betriebsbedingte Kündigungen seien nicht ausgeschlossen.Der MDAX-Konzern beschäftige in Deutschland nach eigenen Angaben rund 46.000 Mitarbeiter an fast 30 Standorten - etwa in Hamburg-Finkenwerder, Stade und Bremen. In der Verkehrsflugzeug-Sparte würden demnach mehr als 28.000 Menschen arbeiten.Eine wirkliche Überraschung seien die Stellenstreichungen aber nicht. Der Franzose Faury habe bereits vor einigen Tagen angekündigt, dass Airbus für zwei Jahre seine Produktion und seine Auslieferungen massiv, um etwa 40 Prozent drosseln werde.Airbus gehöre am Mittwoch neben der Lufthansa zu den schwächsten Aktien im MDAX. Um über drei Prozent sacke der Kurs ab und nähere sich damit der charttechnisch wichtigen 50-Tage-Linie. Diese verlaufe derzeit bei 60,78 Euro.So hart die Einschnitte für die Mitarbeiter seien, so nötig seien sie betriebswirtschaftlich. So könne das operative Ergebnis und der frei verfügbare Barmittelzufluss mittelfristig am besten geschützt werden. Dadurch dürfte sich Airbus in einer besseren strategischen und finanziellen Lage als der große US-Rivale Boeing befinden. Dennoch seien bei der Airbus-Aktie auf absehbare Zeit keine großen Kurssprünge zu erwarten.Mittel- bis langfristig würden die Aussichten jedoch gut bleiben.