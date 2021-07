Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2019: 863 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (380 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2019 332 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Corona-Schock vom Montag sei verdaut, europaweit würden die Aktien aus dem Freizeit- und Reisesektor am Freitag weiter zulegen. Im MDAX gehöre Flugzeugbauer Airbus mit einem Kursaufschlag von gut drei Prozent zu den Tagesgewinnern. Ein Analystenvotum trage einen guten Teil dazu bei. Zudem rücke die DAX-Aufnahme näher.Dem DAX stehe in zwei Monaten die größte Reform seines Bestehens bevor. Statt bislang 30 würden ab September 40 Unternehmen im deutschen Leitindex gelistet. Zu einem gewissen Maß werde sich der DAX angesichts einiger wachstumsstarker Aufsteiger aus dem MDAX verjüngen.Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfe dann auch Airbus im deutschen Leitindex mitmischen. Der deutsch-französische Flugzeughersteller werde unter den zehn Neuaufnahmen die mit Abstand größte sein. Mit einem Börsengewicht von aktuell rund 87 Milliarden Euro sei der klassische Industriekonzern auch unter den alteingesessenen DAX-Mitgliedern künftig ein Schwergewicht, auf einem Niveau mit Daimler und der Allianz.Der Einfluss von Airbus auf den DAX dürfte bald durchaus "erheblich" sein, so DZ BANK-Experte Kahler. Denn während diese Aktie künftig bald fünf Prozent Index-Gewicht haben werde, würden die anderen neun Werte, die im Herbst in die erste Börsenliga aufsteigen würden, nach Kahlers Berechnungen alle zusammen wohl insgesamt nur rund acht Prozent des künftigen Leitindex repräsentieren.Während der Flugzeugbauer allmählich seine Produktionskapazitäten weiter ausbaue, sei die Airbus-Welt auch charttechnisch in Ordnung. Beim Abtaucher zum Wochenstart habe die Unterstützung bei knapp 105 Euro sowie der Ende Oktober begonnene Aufwärtstrend verteidigt werden können.Schon bei der Vorlage der Quartalszahlen am nächsten Donnerstag könnte es zudem trotz der jüngsten Einschränkungen im Luftverkehr zu einer Prognoseanhebung des Flugzeugbauers kommen, die den Kurs weiter aufwärts treiben dürfte.Engagierte Airbus-Anleger bleiben dabei und setzen auf eine Überwindung der Chart-Hürde beim Jahreshoch von 116 Euro, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2021)