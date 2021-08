Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Erst im Juni habe der Flugzeugbauer Airbus seine Auslieferungsziele für 2021 angehoben. Doch im Juli seien nun deutlich weniger Jets an die Kunden übergeben worden. Außerdem müsse der Konzern sieben Stornierungen hinnehmen. Nur zwei Verkehrsflugzeuge seien neu bestellt worden. An der Börse sorge das jedoch nur für ein Schulterzucken.Mit 47 Airbus-Maschinen habe die Zahl der Auslieferungen im Juli deutlich unter den 77 Stück vom Juni gelegen, habe das Unternehmen mitgeteilt.Airbus-Chef Guillaume Faury wolle im laufenden Jahr etwa 600 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden übergeben und damit etwas mehr als die 566 Maschinen aus dem Corona-Jahr 2020. Die Zahl von 863 ausgelieferten Jets aus dem Rekordjahr 2019 bleibe aber weit entfernt. Nach den ersten sieben Monaten des Jahres seien nun 344 geschafft.Wegen der Corona-Pandemie habe der Konzern seine Produktion um rund 40 Prozent gedrosselt, weite sie aber in der zweiten Jahreshälfte etwas aus und wolle sie in den kommenden Jahren kräftig hochfahren.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Aktien von Airbus auf ihrer "Conviction Buy List" belassen. Alles in allem sei der Tenor in puncto Nachfrage nach Mittelstreckenjets und mit Blick auf die mittelfristigen Margen recht konstruktiv gewesen, habe Analyst Chris Hallam in einer aktuellen Studie geschrieben. Sein Kursziel laute unverändert 151 Euro.Auch "Der Aktionär" ist weiterhin optimistisch für die Airbus-Aktie gestimmt und hat ein Kursziel von 140 Euro ausgegeben. Der Rückschlag im Juli sollte sich nicht allzu sehr auf die Jahresziele auswirken, so Martin Mrowka. Vor gut einer Woche habe Airbus seine Prognosen deutlich angehoben. (Ausgabe vom 06.08.2021)Mit Material von dpa-AFX