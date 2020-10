Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (01.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Während Wettbewerber Boeing auf eine baldige Wiederzulassung seines stillgelegten Typs 737 Max hoffe, würden einige Analysten auch für Airbus optimistischer. Die Privatbank Berenberg habe dem MDAX-Titel von "hold" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel von 69 auf 76 Euro erhöht. Gestern habe auch die US-Investmentbank Bank of America (BofA) ihr Kursziel für die Airbus-Aktie angehoben - von 84 auf 86 Euro. Ihr Rating laute ebenfalls "buy". Analyst Benjamin Heelan habe die Airbus-Aktie in einer aktuellen Studie auf der Liste der "besten Anlageideen" für das vierte Quartal ergänzt.Das Papier des Flugzeugbauers springe am Donnerstag-Vormittag auf Xetra zeitweise rund drei Prozent auf 64 Euro. Bereits seit Juni pendle der Aktienkurs im MDAX seitwärts zwischen etwa 60 und 75 Euro.Solange das Coronavirus den Flugverkehr lähme, würden die Airbus-Geschäfte dünn bleiben. Der Personalabbau helfe, die Kosten zu senken. Doch auf einen markanten Zuwachs an Neubestellungen werde man noch lange warten müssen. DER AKTIONÄR habe Anlegern im Corona-Crash-Tief bei gut 50 Euro zu einem Einstieg geraten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: