Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (15.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Über den Wolken müsse die Freiheit grenzenlos sein. Das wisse nun nicht nur Reinhard Mey, sondern auch die Anleger von Airbus. Die Aktie erklimme Allzeithoch nach Allzeithoch. Auch wenn die Auftragszahlen im Februar enttäuscht hätten, könne sich Airbus an prall gefüllten Auftragsbüchern erfreuen. Besonders ein Modell sei gefragt wie nie.Die Experten der Plattform AeroAnalysis würden ständig die Auftragsbücher der Hersteller beobachten. Demnach seien im Februar lediglich vier Aufträge für Schmalrumpfflugzeuge bei Airbus eingegangen. Im Januar habe es keinen einzigen Auftrag gegeben. Ein Traumstart ins Jahr sehe sicherlich anders aus. Im letzten Jahr seien allein im Februar Aufträge für 40 Flugzeuge ans Land gezogen worden. Der Durchschnitt der letzten drei Jahre liege bei 14 Bestellungen.Hinzu komme, dass seit Jahresbeginn Aufträge für 103 Flugzeuge im Umfang von 9,3 Milliarden US-Dollar storniert worden seien. Allein Etihad Airways habe Bestellungen für 40 Stück des Modells A350-900s und zwei A350-1000s zurückgenommen. Zusätzlich habe das Unternehmen die Aufträge für 25 A320neo nach der Pleite der Airline Germania abschreiben müssen.Airbus wäre selbst ohne einen einzigen neuen Auftrag bis ins nächste Jahrzehnt komplett ausgelastet. Über vereinzelte schwache Monate könne daher getrost hinweg geblickt werden. Insbesondere, da sich eine Trendwende nicht abzeichne.Investierte Anleger können daher bei der Airbus-Aktie weiterhin an Bord bleiben (Stopp: 89,00 Euro), so Jan Heusinger von "Der Aktionär". Wer noch nicht dabei sei, könne die fällige Korrekturbewegung abwarten, die früher oder später kommen dürfte. (Analyse vom 15.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link