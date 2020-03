Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus fahre aufgrund der gedrosselten Flugzeugproduktion in der Corona-Krise auch die Fertigung neuer Tragflächen zurück. In den Flügelwerken in Großbritannien und Deutschland werde die Produktion aufgrund des geringeren Bedarfs für die nächsten drei Wochen angepasst, habe der Boeing-Rivale am Donnerstag in Toulouse bekannt gegeben. In Bremen verkürze der Konzern daher die Arbeitswoche. An den britischen Standorten Filton und Broughton würden die Osterferien verlängert.Airbus habe die Flugzeugproduktion in Frankreich und Spanien vergangene Woche für vier Tage ausgesetzt, um den verschärften Regelungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie in den beiden Ländern nachzukommen und zusätzliche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen einzuführen. Den Angaben zufolge laufe die Produktion dort seit Montag wieder, jedoch nicht in vollem Umfang. In Deutschland, Großbritannien und den USA sei der Flugzeugbau bisher in normalem Maß weiter gegangen.Erst am Montag habe der MDAX-Konzern gemeldet, sich mit weitreichenden finanziellen Schritten gegen die Folgen der Corona-Krise zu stemmen. So wolle Airbus die zunächst vorgesehene Dividende für 2019 streichen, was etwa 1,4 Mrd. Euro bringe. Zudem habe sich Airbus eine neue Kreditlinie über 15 Mrd. Euro gesichert. Insgesamt liege die Liquidität des Flugzeugbauers damit bei etwa 30 Mrd. Euro, habe es zu Wochenbeginn geheißen. Von seinen Geschäftszielen für 2020 habe sich Airbus-Chef Guillaume Faury allerdings verabschieden müssen.Auch wenn angesichts der derzeitigen Unsicherheit nicht ausgeschlossen werden kann, dass dies noch einmal getestet wird, langfristig betrachtet sind die derzeitigen Aktienkurse enorm günstig, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link