Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

119,70 EUR -3,59% (05.08.2019, 19:02)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (05.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die französische Luftfahrtgesellschaft Air France-KLM wolle ihre Flugzeugflotte in Zukunft deutlich effizienter betreiben. Zu diesem Zweck habe der Konzern zuletzt 60 neue Airbus A220-300 bestellt. Dazu habe sich Air France-KLM die Option für den Kauf von bis zu 60 weiteren Flugzeugen gesichert. Für Airbus bedeute dies weitere Aufträge.Nach dem kurzzeitigen Sprung über die 130-Euro-Marke befinde sich die Airbus-Aktie derzeit im Korrekturmodus. Da die Großbestellung keine wirkliche Überraschung gewesen sei und der Gesamtmarkt wackele, sei ein positiver Kursimpuls ausgeblieben. Der Auftrag bestätige die gute operative Geschäftsentwicklung bei Airbus. Zudem sei der mittelfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt. Bereits investierte Anleger könnten daher an der Airbus-Aktie festhalten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2019)Börsenplätze Airbus-Aktie:XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:120,62 EUR -2,22% (05.08.2019, 17:35)