Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (13.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Apartment-Vermittlers Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) unter die Lupe.Beim Apartment-Vermittler Airbnb laufe es nach dem Geschäftseinbruch in der Corona-Krise wieder besser. Der Konzern habe gestern sehr solide Q2-Zahlen gemeldet und die Analystenerwartungen geschlagen. Aufgrund der andauernden Krise überwögen aktuell jedoch die Risiken. Auch die Aktie reagiere im vorbörslichen Handel negativ und notiere knapp vier Prozent im Minus.Im zweiten Quartal habe der Umsatz im Jahresvergleich um fast 300 Prozent auf 1,34 Milliarden Dollar (erwartet: 1,26 Milliarden Dollar) zugelegt, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mitgeteilt habe. Nachdem die Pandemie das Geschäft vor einem Jahr lahmgelegt habe, seien die Buchungen nun um mehr als das Vierfache auf 13,4 Milliarden gestiegen.Zwar habe Airbnb weiter rote Zahlen geschrieben, habe den Nettoverlust aber von 576 Millionen auf 68 Millionen Dollar verringern können. Das sei insofern beachtenswert, da auch die Ausgaben des Unternehmens für Sales & Marketing zeitgleich sich auf 315 Millionen Dollar fast verdreifacht hätten.Angesichts der jüngsten Corona-Welle durch die besonders ansteckende Delta-Variante habe der Konzern jedoch vor neuen Belastungen und möglichen Rückschlagen für die Tourismus-Branche gewarnt. Das sei bei Anlegern nicht gut angekommen - obwohl die Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen hätten, sei die Aktie vorbörslich zunächst um rund vier Prozent abgesackt.Angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen rät "Der Aktionär" jedoch nach wie vor zur Vorsicht, zumal es auch aus charttechnischer Sicht noch keine Entwarnung geben kann, so Emil Jusifov. (Analyse vom 13.08.2021)Mit Material von dpa-AFX