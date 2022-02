NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

150,04 USD -9,20% (23.02.2022, 22:00)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

6Z1



NASDAQ-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb Inc.:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (24.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Corona-Krise hat die Zimmervermittlungs-Plattform Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) hart getroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch mit den Lockerungen habe sich das Blatt gewendet. Trotz Belastungen durch die grassierende Omikron-Virusvariante habe der Umsatz im Schlussquartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 78 Prozent auf 1,5 Mrd. Dollar zugelegt, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden (1,46 Mrd. Dollar).Auch die übrigen Kennziffern seien besser ausgefallen als gedacht. Das bereinigte EBITDA habe bei 333 Mio. Dollar gelegen - 55 Mio. Dollar über den Schätzungen. Unter dem Strich habe Airbnb in den drei Monaten bis Ende Dezember 55 Mio. Dollar oder 8 US-Cent je Aktie verdient. Der Marktkonsens habe lediglich bei 3 US-Cent gelegen. Nicht minder beeindruckend falle der Vergleich zum Quartal von vor zwei Jahren aus, also vor der Krise. Gegenüber diesem Zeitraum seien die Erlöse um 38 Prozent gestiegen. Nicht ohne Grund spreche Airbnb nun davon, dass man sich vollständig vom Geschäftseinbruch durch die Pandemie erholt habe. Überraschend stark auch der Ausblick aufs laufende Quartal: Das Unternehmen rechne mit Umsätzen zwischen 1,41 und 1,48 Mrd. Dollar. Analysten seien bislang von 1,24 Mrd. Dollar im Durchschnitt ausgegangen. (Ausgabe 07/2022)Börsenplätze Airbnb-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:128,58 EUR -3,16% (24.02.2022, 12:32)