Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (02.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des französischen Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Air Liquide habe am vergangenen Donnerstag sein Zahlenwerk für das zweite Quartal vorgelegt. Die Geschäfte des französischen Gaseherstellers würden dank der weltweiten Konjunkturerholung immer besser laufen. Umsatz und Ergebnisse seien in den ersten sechs Monaten deutlich gestiegen. Anleger hätten die Zahlenvorlage zum Anlass genommen, um Gewinne mitzunehmen.Die Erlöse seien in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um rund sechs Prozent auf 10,8 Milliarden Euro geklettert. Damit habe der Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN)-Konkurrent die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Schwankungen von Währungskursen und Energiepreisen, sei der Umsatz um gut neun Prozent gestiegen. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 1,2 Milliarden Euro geblieben. Das seien fast 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor gewesen.Die Geschäftsentwicklung spiegele die Dynamik der Märkte und die Beschleunigung der Verkäufe im zweiten Quartal wider, habe Unternehmenschef Benoit Potier laut Mitteilung gesagt. Diese hätten das Niveau des zweiten Quartals 2019 - also vor der Corona-Krise - in allen Regionen und Geschäftsbereichen übertroffen. Er habe den Ausblick für das laufende Jahr bestätigt. Demnach wolle Air Liquide den bereinigten Gewinn sowie die operative Marge steigern. Dabei klammere der Konzern Währungseffekte aus.Nach den Quartalszahlen habe die US-Bank J.P. Morgan das Kursziel für Air Liquide von 170 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Trotz nur leicht verfehlter Gewinnerwartungen seien die Papiere des Gasekonzerns deutlich gefallen, hätten die Analysten am Freitag geschrieben. Das biete eine günstige Gelegenheit für Käufe.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.