Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

112,10 EUR +1,04% (26.04.2017, 14:09)



ISIN Air Liquide-Aktie:

FR0000120073



WKN Air Liquide-Aktie:

850133



Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIL



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AI



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIQUF



Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (26.04.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) von 105 Euro auf 115 Euro.Die Q1-Umsatzzahlen seien von der Airgas-Übernahme geprägt gewesen und hätten die Erwartungen übertreffen können. Als positiv erachte Weininger die Zuwächse im Bereich Industrial Merchant sowie die gestiegene Dynamik in Nordamerika. Den Ausblick für 2017 (Anstieg des Nettoergebnisses) habe Air Liquide bestätigt. Der Fokus sollte nach Meinung des Analysten weiterhin vor allem auf der Integration der neuen Aktivitäten aus der Airgas-Übernahme und der Implementierung des Strategieprogramms NEOS liegen. Insgesamt begrüße er die Ausrichtung auf die drei vom Unternehmen ausgemachten Trends (Wandel in den Bereichen Energie und Umwelt, Veränderungen im Gesundheitsmarkt sowie Digitalisierung).Der französische Titel habe zuletzt erfreulich zulegen können (3 Monate: +7%). Auf dem aktuellen Bewertungsniveau (KGV 2018e: 19,3; Vergleichsunternehmen: 18,4) sehe Weininger nur ein leichtes Aufwärtspotenzial.Börsenplätze Air Liquide-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:111,85 EUR +0,59% (26.04.2017, 13:02)