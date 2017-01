Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

106,35 EUR +0,71% (06.01.2017, 15:31)



ISIN Air Liquide-Aktie:

FR0000120073



WKN Air Liquide-Aktie:

850133



Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIL



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AI



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIQUF



Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (06.01.2017/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktie: Käufer attackieren die Hochs aus April 2016 - ChartanalyseDie Aktie des französischen Industriegase-Herstellers Air Liquide (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) befindet sich seit Jahren in einer groben Seitwärtsbewegung, die sich zwischen grob 80,00 sowie 123,65 Euro auf der Oberseite abspielt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nachdem der Wert in 2016 überwiegend das Kursniveau um 90,00 Euro getestet habe, habe sich im Dezember eine deutliche Chartaufhellung durchsetzen und im weiteren Verlauf dynamische Kursgewinne zurück an die Aprilhochs um 106,25 Euro generieren können. Dort konsolidiere das Papier nun seit einigen Wochen seitwärts und sammle offenbar Kräfte für einen weiteren Kursschub, der sich bei einem nachhaltigen Ausbruch auch wie erwartet zeigen sollte und hierdurch beste Long-Chancen auf kurzfristiger Basis biete.Noch steckt die Air Liquide-Aktie in der Konsolidierung fest, aber die Absichten der Marktteilnehmer scheinen mit dem jüngsten Kursanstieg eindeutig zu sein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". Aber erst ein nachhaltiger Kursanstieg über 106,25 Euro könne auch weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 113,38 Euro entfalten.Ein Rücksetzer unter die Marke von 104,00 Euro dürfte hingegen zu einer zwischengeschalteten Abwärtsbewegung zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 100,15 Euro abwärts führen und die aktuelle Konsolidierung entsprechend in die Verlängerung schicken, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.01.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:106,47 EUR +0,90% (06.01.2017, 15:28)