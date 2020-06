Tradegate-Aktienkurs Air France-KLM-Aktie:

4,292 EUR +1,13% (26.06.2020, 11:23)



Euronext Paris-Aktienkurs Air France-KLM-Aktie:

4,266 EUR +2,97% (26.06.2020, 11:11)



ISIN Air France-KLM-Aktie:

FR0000031122



WKN Air France-KLM-Aktie:

855111



Ticker-Symbol Air France-KLM-Aktie:

AFR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air France-KLM-Aktie:

AF



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Air France-KLM-Aktie:

AFRAF



Kurzprofil Air France-KLM S.A.:



Air France-KLM (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF) ist eine der größten Fluggesellschaften Europas. Die Kernkompetenz des Konzerns ist die Durchführung von nationalen und internationalen Passagierflügen und Frachttransporten an 253 Destinationen in über 100 Länder weltweit mit einer Flotte von über 570 Flugzeugen. Air France-KLM befördert jährlich mehr als 75 Mio. Passagiere. Im Weiteren ist der Konzern in der Wartung der eigenen Flugzeugflotte und für andere Fluggesellschaften weltweit tätig. Darüber hinaus werden international Cateringdienstleistungen durch die Tochtergesellschaft Servair für Besatzung und Fluggäste angeboten. Außerdem offeriert die Tochtergesellschaft Transavia preiswerte Mittelstreckenflüge an Freizeitdestinationen und die Regionalfluglinie HOP! führt Flüge in Frankreich und Europa durch.



Durch eine 25% Beteiligung an der italienischen Alitalia ist die Unternehmensgruppe verstärkt in Nord- und Südeuropa präsent. Im Weiteren ist der Konzern mit rund 26% an der Kenya Airways beteiligt. Air France-KLM S.A. entstand im Jahr 2004 durch den Zusammenschluss. (26.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air France-KLM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fluggesellschaft Air France-KLM S.A. (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF) die Lupe.Die Rally an "coronabedingten Staatshilfen" für Fluggesellschaften gehe weiter. Air France-KLM erhalte offenbar einen Milliarden-Kredit von der niederländischen Regierung. Das habe die Nachrichten-Agentur Reuters von Insidern erfahren. Damit werde (erstmal) das Überleben der holländisch-französischen Airline gesichert. Die Aktie mache im frühen Handel kurzzeitig einen Freudensprung.Konkret sollten 3,4 Milliarden Euro in Form von Kreditgarantien und direkten Darlehen für KLM bereitgestellt werden. Die niederländische Regierung wolle Reuters zufolge am heutigen Freitag noch Einzelheiten zum Rettungspaket bekannt geben.Die Regierungen in Paris und Den Haag würden jeweils etwa 14 Prozent an Air France-KLM besitzen. Im April habe Frankreich seinen Krisenbeitrag geleistet und Staatshilfen in Höhe von sieben Milliarden Euro beigesteuert. Zudem sei zu dem Zeitpunkt die Rede davon gewesen, dass die Niederlande voraussichtlich zwei bis vier Milliarden zur Verfügung stellen würde.Neben der staatlichen Unterstützung wolle Air France-KLM mit Stellenstreichungen der Corona-Krise trotzen. Bis zu 10.000 Jobs könnten laut Medienberichten bis 2022 verloren gehen. Auch Europas größte Fluggesellschaft Lufthansa und die Nummer drei International Airlines Group (IAG) würden kapitale Kahlschläge planen.Allenfalls mutige Trader können auf kurzfristige Entwicklungen spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Air France-KLM-Aktie: