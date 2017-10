XETRA-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,07 EUR +7,69% (27.10.2017, 14:20)



Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,073 EUR +5,80% (27.10.2017, 14:38)



ISIN Air Berlin-Aktie:

GB00B128C026



WKN Air Berlin-Aktie:

AB1000



Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AIBEF



Kurzprofil Air Berlin PLC:



Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt im Jahr weltweit zu 150 Destinationen. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2014 mehr als 31,7 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an Air Berlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld(R) verfügt Air Berlin über ein globales Streckennetz. topbonus, das Vielfliegerprogramm von Air Berlin, ist mit mehr als 3,5 Millionen Teilnehmern eines der führenden Programme Europas. Die Airline mit dem mehrfach ausgezeichneten Service bietet mit 20 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa. Air Berlin zählt zusammen mit weiteren Airlines zu den Etihad Airways Partners, einer neuen Marke, mit der Etihad seit Ende 2014 gemeinsame Aktivitäten verbindet. (27.10.2017/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) begrüßt die "Berliner Lösung" für eine Transfergesellschaft bei Air Berlin (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF). Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von ver.di:Diese kam nicht zuletzt durch das starke Engagement des Berliner Senats zustande. Auch ver.di hatte bereits vor Wochen die Einrichtung einer Transfergesellschaft gefordert und dafür in der Politik und bei Erwerbern geworben. Nachdem die Gespräche zwischen Berlin, Bayern, NRW und dem Bund zu einer großen Auffanggesellschaft am gestrigen Mittwoch, dem 25. Oktober 2017, gescheitert waren, hatte die Gewerkschaft mit Enttäuschung und Unverständnis reagiert. Umso erfreulicher sei jetzt die "Berliner Lösung", von der nicht nur die Beschäftigten, sondern auch das Land Berlin profitieren könnten. Das Land sucht dringend geeignete Fachkräfte und es sei nach Einschätzung von ver.di sehr gut möglich, dass dieses Personal auch über die Transfergesellschaft gewonnen werden könne.Durch diese Gesellschaft, die durch einen Kooperationsvertrag am 1. November 2017 ihre Tätigkeit aufnehmen wird, werden den Boden-Beschäftigten der Air Berlin verbesserte Vermittlungschancen geboten. Vor allem gewinnen die rund 1.400 Boden-Beschäftigten Zeit, um nach geeigneten Job-Angeboten suchen zu können. Sie werden dabei professionell beraten und geschult.Da die Air Berlin abgewickelt werden muss und dazu noch Personal benötigt wird, können zunächst nicht alle Beschäftigten in die Transfergesellschaft wechseln. Gestartet wird mit zunächst vermutlich rund 400 Beschäftigten. Die anderen haben dann die Möglichkeit, sukzessive in die Transfergesellschaft zu wechseln. Dieser Wechsel geschieht nicht automatisch, sondern muss auf freiwilliger Grundlage von den Betroffenen erklärt werden.ver.di hat heute in einer internen Mitteilung die Beschäftigten aufgefordert, ihre individuelle Lösung genau zu überdenken und kurzfristig den Eintritt in die Transfergesellschaft zu prüfen. Der Übertritt in die Transfergesellschaft ist nur dann möglich, wenn ein Profiling durchlaufen wurde und die betroffenen Beschäftigten noch kein Arbeitslosengeld beantragt haben. (Pressemitteilung vom 26.10.2017)Börsenplätze Air Berlin-Aktie: