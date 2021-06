Börse Frankfurt-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,0328 EUR -17,59% (10.06.2021, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,033 EUR -4,62% (10.06.2021, 15:47)



ISIN Air Berlin-Aktie:

GB00B128C026



WKN Air Berlin-Aktie:

AB1000



Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AIBEF



Kurzprofil Air Berlin PLC:



Die Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist die juristische Obergesellschaft der airberlin group und wurde 2005 als Aktiengesellschaft nach britischem Vorbild in England und Wales gegründet. Der Sitz des Managements ist in Deutschlands Hauptstadt Berlin.



Zur airberlin group gehören neben der deutschen Fluggesellschaft Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (airberlin) auch die österreichische Fluggesellschaft NIKI Luftfahrt GmbH (NIKI), die Schweizer Fluggesellschaft Belair Airlines AG (Belair Airlines), die Luftfahrtgesellschaft Walter mbH und die airberlin technik GmbH.



Am 15. August 2017 haben die AirBerlin PLC, die AirBerlin PLC & Co. Luftverkehrs KG sowie die airberlin technik GmbH Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Das Amtsgericht Charlottenburg hat mit Beschlüssen vom gleichen Tag die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet und Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Lucas F. Flöther zum vorläufigen Sachwalter bestellt. (10.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air Berlin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) unter die Lupe.Börsenskeptiker würden sich derzeit so richtig bestätigt fühlen. Penny Stocks, teils von längst insolventen Unternehmen, würden in Boards gepusht und förmlich explodieren. Besonders bunt würden es die Zocker am Donnerstag bei der Aktie von Air Berlin treiben. Erst gebe es eine Mega-Rally, dann folge ein Mega-Crash.Air Berlin sei seit 2018 pleite, die Aktie seitdem praktisch wertlos und völlig uninteressant. Wären da nicht die Zocker, die das ganz schnelle Geld wittern würden. Nach ein paar Einträgen in Aktienboards sei einer nach dem anderen auf die Kursrakete aufgesprungen - und habe den Titel um mehrere Hundert Prozent nach oben katapultiert.Am Donnerstag sei Air Berlin aus dem Stand um 100 Prozent auf 0,08 Euro gesprungen, um gleich danach zu kollabieren. Mittags habe die Aktie bei 0,032 Euro notiert - mache einen Verlust von 60 Prozent innerhalb von gerade einmal vier Stunden.Die Kurskapriolen an der Börse hätten nun auch die Bafin auf den Plan gerufen. Die Behörde rate am Donnerstag allen Anlegern, "die in den sozialen Medien gemachten Angaben mithilfe anderer Quellen sehr genau zu überprüfen. Häufig dienen Chat-Gruppen in sozialen Netzwerken lediglich dazu, Anleger zum Kauf von bestimmten Aktien zu verleiten, damit die Absender von steigenden Kursen dieser Aktien profitieren."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Air Berlin-Aktie: