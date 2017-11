Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

Kurzprofil Air Berlin PLC:



Die Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist die juristische Obergesellschaft der airberlin group und wurde 2005 als Aktiengesellschaft nach britischem Vorbild in England und Wales gegründet. Der Sitz des Managements ist in Deutschlands Hauptstadt Berlin.



Die airberlin group gehört mit mehr als 28,9 Millionen Fluggästen im Jahr 2016 zu den führenden Fluggesellschaften in Europa. Ihre Marktposition hat das Unternehmen mit stetig wachsendem Flugangebot, technischen Innovationen und neuen Produkten ausgebaut. Zur airberlin group gehören neben der deutschen Fluggesellschaft Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (airberlin) auch die österreichische Fluggesellschaft NIKI Luftfahrt GmbH (NIKI), die Schweizer Fluggesellschaft Belair Airlines AG (Belair Airlines), die Luftfahrtgesellschaft Walter mbH und die airberlin technik GmbH. (27.11.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air Berlin-Aktie wertlos! AktienanalyseThorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie von Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) wegzulassen.Die Air Berlin-Aktie notiere bei 4 Cent. Laut dem Aktienprofi seien das aber 4 Cent zu viel. Aktuell sei das Unternehmen mit 4 Mio. bewertet, d. h. es gebe das Unternehmen nicht mehr. Air Berlin sei de facto eine wertlose Aktie. Zwar gebe es weiterhin Leute, die darauf zocken würden, dass bei Air Berlin etwas passieren könnte. Das sei nach Ansicht des Börsenexperten zwar möglich, aber es könne auch in ganz andere Richtung gehen.Anleger sollten die Finger von der Air Berlin-Aktie weglassen, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.11.2017)XETRA-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:0,036 EUR -2,70% (27.11.2017, 13:09)