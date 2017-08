XETRA-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,412 EUR +11,05% (17.08.2017, 11:51)



Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,414 EUR +8,95% (17.08.2017, 12:13)



ISIN Air Berlin-Aktie:

GB00B128C026



WKN Air Berlin-Aktie:

AB1000



Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AIBEF



Kurzprofil Air Berlin PLC:



Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt im Jahr weltweit zu 150 Destinationen. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2014 mehr als 31,7 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an Air Berlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld(R) verfügt Air Berlin über ein globales Streckennetz. topbonus, das Vielfliegerprogramm von Air Berlin, ist mit mehr als 3,5 Millionen Teilnehmern eines der führenden Programme Europas. Die Airline mit dem mehrfach ausgezeichneten Service bietet mit 20 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa. Air Berlin zählt zusammen mit weiteren Airlines zu den Etihad Airways Partners, einer neuen Marke, mit der Etihad seit Ende 2014 gemeinsame Aktivitäten verbindet. (17.08.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air Berlin-Aktie: Langfristiges Kursziel ist ganz klar null! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, sieht das langfristige Kursziel für die Aktie des Luftfahrtunternehmens Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) bei null.Air Berlin habe am Dienstag die Insolvenz bekannt gegeben. Die Air Berlin-Aktie sei gestern über 40% gefallen. Im Moment sei sie 11% im Plus. Der Aktienprofi frage sich, ob der Wert von 0,42 Euro für die Air Berlin-Aktie gerechtfertigt sei. Dahinter stehe ein Börsenwert von über 40 Mio. Euro. Das finde der Börsenexperte ziemlich hoch für eine Firma, der am Ende nicht viel mehr bleiben werde als ein Haufen Schulden. Air Berlin fliege zwar durch den Überbrückungskredit weiter. Wahrscheinlich werde sich die Lufthansa große Teile von Air Berlin sichern. Man werde Geld an Air Berlin zahlen, aber Air Berlin habe 1,2 Mrd. Euro Schulden. Das für Unternehmensteile gezahlte Geld werde nicht ausreichen, um die Schulden abzulösen. Am Ende würden die Aktionäre auf Schulden sitzen bleiben.Die Air Berlin-Aktie könne aufgrund von Spekulationen zwar jederzeit wieder steigen.Das langfristige Kursziel für die Air Berlin-Aktie ist aber ganz klar null, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.08.2017)Börsenplätze Air Berlin-Aktie: