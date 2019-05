Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

20,755 EUR -0,07% (16.05.2019, 16:11)



ISIN Ahold Delhaize-Aktie:

NL0011794037



WKN Ahold Delhaize-Aktie:

A2ANT0



Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHOG



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHODF



Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (16.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Analagevotum für die Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF).Die Q1-Zahlen seien als solide anzusehen und hätten beim Umsatz (+6,3% y/y auf 15,88 Mrd. Euro) und ergebnisseitig (bereinigtes EPS: 0,40 (Vj. 0,35) Euro) den Analystenprognosen (15,86 Mrd. Euro bzw. 0,40 Euro je Aktie) sowie dem Marktkonsens entsprochen. Auf Segmentebene habe sich ein differenziertes Bild gezeigt. Während die Entwicklung in den USA durchweg habe überzeugen können (u.a. Umsatz: +9,4% y/y; bereinigte operative Marge: 4,9% (Vj.: 4,6%)), sei in den Niederlanden der Rückgang der bereinigten operativen Marge (5,0% (Vj.: 5,2%)) negativ zu werten. Der Ende April gekappte Ausblick sei bestätigt worden. Lusebrink erachte ihn für erreichbar.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Ahold Delhaize-Aktie und das Kursziel von 23,00 Euro. Die Aktienrückkäufe dürften seines Erachtens den Titel stützen. (Analyse vom 16.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:20,70 EUR -1,55% (16.05.2019, 14:45)