Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

18,334 EUR +1,09% (25.01.2018, 12:28)



ISIN Ahold Delhaize-Aktie:

NL0011794037



WKN Ahold Delhaize-Aktie:

A2ANT0



Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHOG



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHODF



Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (25.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF).Der Einzelhandelskonzern habe in Q4/2017 währungsbedingt einen Umsatzrückgang (pro-forma) von 2,8% auf 15,76 (Vj.: 16,22) Mrd. Euro verzeichnet, der damit im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Währungsbereinigt habe sich ein Anstieg von 2,5% y/y ergeben. Dabei habe vor allem der schwache USD belastet. Auf vergleichbarer Basis (lfl.) hätten alle Regionen an Dynamik ggü. den Vorquartalen gewinnen können. Hierbei habe Ahold USA (lfl.: +0,6% y/y; 9M: +0,1% y/y) einen Anstieg aufgrund höherer Preise erzielt und Delhaize America (lfl.: +1,5% y/y; 9M: +1,2% y/y) habe von einem stärkeren Absatzwachstum insbesondere bei Food Lion profitiert. Das Online-Geschäft (Konzern) habe pro-forma um 16,2% y/y zugelegt. In 2017 sei der Umsatz um 0,6% auf 62,69 (Vj.: 62,33) Mrd. Euro (pro-forma-Basis) bzw. 62,89 (Vj.: 49,70) Mrd. Euro (IFRS-Basis) gestiegen. Für 2017 sei der Ausblick für die bereinigte operative Marge (rund 3,9%) bestätigt worden.Positiv werte Cherdron das starke Wachstum im Online-Geschäft sowie die anhaltenden inflationären Tendenzen in den USA. Zudem sei das laufende Aktienrückkaufprogramm als wertsteigernd zu sehen.Bei angepassten 2017er EPS-Prognosen (1,14 (alt: 1,13) Euro) bestätigt Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, ihr "halten"-Rating für die Ahold Delhaize-Aktie. Das Kursziel werde von 20,00 Euro auf 19,50 Euro gesenkt. (Analyse vom 25.01.2018)Börsenplätze Ahold Delhaize-Aktie:Xetra-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:18,324 EUR +1,04% (25.01.2018, 12:27)