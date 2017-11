ISIN Ahold Delhaize-Aktie:

NL0011794037



WKN Ahold Delhaize-Aktie:

A2ANT0



Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHOG



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHODF



Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (08.11.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bruno Monteyne von Bernstein Research:Bruno Monteyne, Aktienanalyst von Bernstein Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF).Der Gewinn des Unternehmens habe positiv überrascht, so der Analyst. Ferner wolle Ahold Delhaize unerwartet viele eigene Aktien zurückkaufen. Das signalisiere das hohe Vertrauen der Unternehmensführung in die Geschäftsentwicklung.Bruno Monteyne, Aktienanalyst von Bernstein Research, hat sein Votum für die Ahold Delhaize-Aktie bei "outperform" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. (Analyse vom 08.11.2017)Xetra-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:16,97 EUR +4,91% (08.11.2017, 12:26)Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:16,94 EUR +4,73% (08.11.2017, 13:01)