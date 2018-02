Weitere Suchergebnisse zu "Sojabohnen CBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Sojabohnenexporte liefen in den letzten Monaten schwächer als erhofft, so die Analysten der Commerzbank.



Zum einen drücke die Konkurrenz brasilianischer Ware. Zum anderen werde von Qualitätsproblemen aus der letzten US-Ernte berichtet. Wie das US Census Bureau berichtet habe, sei die exportierte Menge mit 6,45 Mio. Tonnen die geringste für einen Dezember seit 2012 gewesen. In den ersten vier Monaten der seit September laufenden Saison 2017/18 hätten die US-Exporte 11% unter denen der Vorjahresperiode gelegen. Möglicherweise nehme das US-Landwirtschaftsministerium dies zum Anlass, in seinen heute zur Veröffentlichung anstehenden Prognosen für die Saison 2017/18 eine weitere Kürzung bei den US-Sojabohnenexporten vorzunehmen und im Gegenzug die geschätzten US-Endbestände zu erhöhen.



Auf der Produktionsseite würden eine Anhebung der brasilianischen und eine Kürzung der argentinischen Sojabohnenernte 2017/18 erwartet. Der Auslandsdienst des USDA schätze bspw. die brasilianische Ernte auf 112,5 Mio. Tonnen, was nur knapp unter der Rekordmenge des Vorjahres liege. Am Morgen habe China für Januar Sojabohnenimporte in Höhe von 8,48 Mio. Tonnen gemeldet. Dies seien 11% mehr im Vorjahr gewesen. Die Menge habe aber 11% unter der des Vormonats gelegen. Im Dezember sei die zweitgrößte Menge jemals importiert worden, wobei auch vorgezogene Käufe vor dem bald beginnenden Neujahrsfest eine Rolle gespielt hätten. (08.02.2018/ac/a/m)