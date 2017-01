Stuttgart-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält.



Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor weisen die Analysten von Canaccord Genuity darauf hin, das Vorhersagen zur Entwicklung des Goldpreises zunehmend schwieriger würden.Unsicherheiten durch die neue US-Administration, das globale Wirtschaftswachstum (bestimmt durch die Politik oder Handelskriege), geopolitische Risiken und der Ausblick für den USD würden Fragen aufwerfen. Unter dem Strich ist Analyst Tony Lesik der Auffassung, dass der Bullion-Ausblick für Anfang 2017 wegen saisonaler Einflüsse und allgemein extremerer Bewertungen am breiten Markt solide aussehe.Sinkende Gold- und Silberpreise hätten eine Anpassung der Bewertungsmodelle erforderlich gemacht. Trotz des gedämpften Commodity-Preisumfelds dürfte die Hälfte der Senior Produzenten in 2017 einen positiven Free Cash flow generieren. In 2018 dürfte dann die Mehrheit dazu in der Lage sein.In ihrer Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord genuity den Titel nach wie vor mit "buy" ein, reduzieren jedoch das Kursziel von 82,00 auf 75,00 CAD.