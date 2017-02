Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

43,92 Euro -0,51% (20.02.2017, 14:14)



NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

USD 46,82 -0,59% (17.02.2017)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie Deutschland:

AE9



NYSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält.



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse des Analysten Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Tony Lesiak vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) weiterhin zum Kauf.Wie erwartet habe Agnico-Eagle Mines Ltd. hinsichtlich der zwei wichtigen Entwicklungs-Assets Amarup und Meliadine grünes Licht gegeben. Auf kurze Sicht werde der Free Cash flow in Mitleidenschaft gezogen. Angesichts des reichhaltigen Erfahrungsschatzes des Unternehmens gehen die Analysten von Canaccord Genuity von geringen Risiken und starken Erträgen aus. Die solide Bilanz sollte helfen etwaige Cash flow-Defizite aufzufangen.Im Vergleich zu anderen Goldproduzenten verfüge Agnico-Eagle Mines Ltd. bei der Entwicklungspipeline über weitaus mehr Optionen.Die Goldproduktion des vierten Quartals sei höher gewesen als angenommen, während die Verbesserungen auf der Kostenseite stärker gewesen seien.Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:Xetra-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:44,02 Euro -0,06% (20.02.2017, 13:22)