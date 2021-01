NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

72,75 USD -4,76% (08.01.2021, 17:45)



TSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

92,42 CAD -4,41% (08.01.2021, 17:46)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie Deutschland:

AE9



TSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%-ige Beteiligung hält. (08.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) unter die Lupe.Der kanadische Konzern habe eine Übernahmeofferte für TMAC Resources abgegeben. Eigentlich habe der chinesische Konzern Shandong TMAC Resources übernehmen. Das sei aber von Regierungsseite verboten worden. Kurz darauf wolle sich nun Agnico-Eagle Mines TMAC Resources und damit Hope Bay sichern - ein Projekt in Nordkanada, das in der Vergangenheit häufiger Probleme bereitet habe. Agnico-Eagle Mines habe jedoch Erfahrung mit Minen in der kanadischen Arktis. Das Unternehmen wolle wahrscheinlich einen Bieterwettbewerb vermeiden und biete für TMAC Resources sogar mehr als Shandong, obwohl das eihentlich gar nötig sei. Dem Aktienkurs von Agnico-Eagle Mines habe das jedenfalls nicht geschadet, das Papier des kanadischen Goldproduzenten überzeuge mit Relativer Stärke, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.01.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:59,20 EUR -4,96% (08.01.2021, 17:53)