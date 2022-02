NASDAQ-Aktienkurs Affirm-Aktie:

Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Fransisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (13.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) unter die Lupe.

Beim Papier des Buy-Now-Pay-Later-Anbieters habe es am Donnerstag heftige Kurskapriolen gegeben, nachdem die für den Abend zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen auf Twitter vorab veröffentlicht worden seien. Unter den Marktteilnehmern sei zunächst unklar gewesen, ob es sich bei den Screenshots tatsächlich um eine versehentlich zu früh veröffentlichte offizielle Meldung handle oder um eine Falschnachricht. Die in einem Tweet gemeldeten Zahlen seien doch falsch gewesen, das US-Unternehmen habe sich entschuldigt. Angesichts des enormen Kursrückgangs in den vergangenen Monaten könnte Affirm als ein Übernahmeziel interessant sein. Die Aktie sei aber sicherlich hochspekulativ, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.02.2022)