Berlin (www.aktiencheck.de) - Beatrix von Storch, stellv. Vorsitzende der AfD und stellv. Vorsitzende der EFDD-Fraktion im EU-Parlament, hat die Kandidatur von Guy Verhofstadt um den Vorsitz des EU-Parlaments kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):



"Eher fällt mir die Hand ab, als dass ich meine Stimme auf Guy Verhofstadt verschwenden würde. Er steht für alles, was falsch läuft in der EU. Zum Beispiel fordert er eine eigene Steuerhoheit für Brüssel. Schon Martin Schulz hat die Opposition nicht fair behandelt, aber unter Verhofstadt wird es mit parlamentarischen Minderheitsrechten ganz vorbei sein."



Hintergrund: Das EU-Parlament wählt am 17. Januar seinen neuen Präsidenten als Nachfolger von Martin Schulz. (06.01.2017/ac/a/m)





