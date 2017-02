Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Berliner AfD-Vorsitzende und Bundesvorstandsmitglied Georg Pazderski hat den geplanten Bau des sogenannten Einheitsdenkmals kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Bereits jetzt mehren sich die Stimmen, dass es voraussichtlich technisch kaum möglich sein wird, die Wippe so zu gestalten, dass sie problemlos funktioniert. Wir hätten eine Dauerbaustelle und hohe Folgekosten oder das Denkmal würde verrotten.Wir brauchen ein Denkmal, das an die Wiedervereinigung erinnert. Dabei hätte man sich ein Beispiel am Denkmal des ‚Rufers‘ auf der Straße des 17. Juni nehmen sollen. Dieses Denkmal berührt und es wird wohl kaum 18 Millionen Euro gekostet haben." (15.02.2017/ac/a/m)