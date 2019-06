Der rasante Abbau von produktiven Arbeitsplätzen im industriellen Kern und der besorgniserregende Rückgang ausländischer Direktinvestitionen sind die Quittung für eine Politik, die dem unternehmerischen Mittelstand und der Mittelschicht aus Arbeitnehmern und Selbständigen unerträglich hohe Lasten aufbürdet und die eingetriebenen Gelder in nie dagewesener Größenordnung für ideologiepolitische Wahnsinnsprojekte verschwendet.



Der Vertrauensentzug durch ausländische Investoren ist ein weiterer Indikator der bevorstehenden Verarmung. Ein Hochsteuerstaat, der Arbeit und Leistung bestraft, Missbrauch und Verschwendung belohnt und dabei seine Infrastruktur und sein Bildungswesen zusehends verkommen lässt, zerstört die Grundlagen seines Wohlstands und untergräbt systematisch seine Chancen im internationalen Wettbewerb.



Die milliardenschwere Vernichtung von Volksvermögen durch Euro-‚Rettung‘, Energiewende und ungesteuerte Einwanderung zieht Deutschland in den internationalen Abstieg. Hohe Steuern und Abgaben, Rekord-Strompreise bei zunehmend unsicherer Versorgungslage, vernachlässigte Straßen- und Schienenwege und ein dramatischer Rückstand beim Ausbau moderner Kommunikationsinfrastruktur sind Investorengift.



Eine Rückkehr zur ökonomischen und ordnungspolitischen Vernunft und zur Wahrung der Grundlagen unseres Wohlstands ist daher überfällig." (05.06.2019/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Während Großbritannien trotz "Brexit" weiter an der Spitze ausländischer Direktinvestitionen liegt, hat Deutschland - laut einer Studie - im Vergleich europäischer Nationen drastisch an Attraktivität verloren und ist auf dem dritten Platz gelandet, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Für Alice Weidel, Bundesvorstandsmitglied und Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag, ist das die logische Folge von jahrzehntelanger falscher Politik: