Zuvorderst zu nennen ist das auch bei uns längst überfällige Burkaverbot. Dies fordern wir seit Langem - Österreich macht nun Ernst: Ab sofort wird dieses islamisch-fundamentalistische Kleidungsstück aus dem österreichischen Straßenbild verbannt. Gut so!



Des Weiteren wird nun für Asylbewerber eine gemeinnützige Arbeitspflicht eingeführt – im Rahmen sogenannter "Null-Euro-Jobs". Im Klartext: Man erwartet von all den "Schutzsuchenden", dass sie ihrem Gastland etwas zurückgeben – weigern sie sich, wird ihnen die Stütze gekürzt. So macht man das!



Und weil man so schön in Fahrt war in Wien, hat man gleich noch etwas anderes Sinnvolles beschlossen: Wer an verpflichtenden Deutsch- und Integrationskursen nicht teilnimmt, wird ebenfalls spürbare Kürzungen seiner monatlichen Zahlungen hinnehmen müssen. Hervorragend!



Zu guter Letzt rückt man noch den unsäglichen Koran-Verteilaktionen durch radikale Salafisten zu Leibe: Auch damit wird im öffentlichen Raum nun Schluss sein. Fantastisch, es geht also!



Ich fordere die Bundesregierung auf, diese sinnvollen und notwendigen Regelungen eins zu eins für unser Land zu übernehmen. Und zwar sofort – es ist genug Zeit verplempert worden. Die Resultate von Merkels Untätigkeit sehen wir alle jeden Tag ein bisschen mehr in unseren Städten und Dörfern.



Allein: Von all diesen Regelungen ist unser Land leider Lichtjahre entfernt. Unsere humanitaristisch vor sich hin delirierende Flüchtlingskanzlerin und ihre gefügige Komparsentruppe wagen ja nicht einmal im Traum, derlei nur zu denken, geschweige denn umzusetzen.

Burkaverbot, Arbeitspflicht für Asylbewerber, Kürzungen bei Deutschkurs-Verweigerung und keine weiteren Koran-Verteilungen - das alles gibt es nur mit der AfD.

Zeit, die Berliner Waschlappen-Koalition der Nichtstuer auf die harte Oppositionsbank zu verbannen. Zeit für die AfD. (29.03.2017/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Als Deutscher, der an der Untätigkeit und Unfähigkeit der eigenen Bundesregierung verzweifelt, kann man derzeit nur neidisch in unser schönes Nachbarland Österreich schauen.Dort regiert zwar auch eine große Koalition, die zweifelsohne dringend durch eine FPÖ-geführte Regierung abgelöst werden sollte - aber immerhin wirkt die FPÖ dort aus ihrer enorm starken Oppositionsrolle sehr weit in das Regierungshandeln hinein.Sitzen Sie fest, liebe Leser? Sie drohen sonst nämlich gleich vom Stuhl zu kippen in Anbetracht der Dinge, die in einem freiheitlich-demokratischen europäischen Rechtsstaat augenscheinlich problemlos mit der Verfassung vereinbar sind.