Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Bundesvorstand der Alternative für Deutschland (AfD) hat in seiner heutigen Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit ein Parteiausschlussverfahren gegen den thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke beschlossen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



Die Maßnahme erfolgte nach eingehender juristischer Prüfung und politischer Bewertung der Rede Björn Höckes vom 17. Januar 2017 in Dresden.



In erster Instanz wird das zuständige Landesschiedsgericht des AfD-Landesverbandes Thüringen über den beantragten Parteiausschluss zu befinden haben. (13.02.2017/ac/a/m)





