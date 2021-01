Das neue Gesetz für Online-Glücksspiel in Deutschland

Online-Casinos können eine deutsche Glücksspiel Lizenz beantragen

Auch für die Spieler hat die deutsche Lizenz Vorteile. So werden viele Spieler der Lizenz mehr Vertrauen schenken als den Lizenzen aus anderen Ländern. Die deutsche Glücksspielkommission wird jedes Spiel in den Online-Casinos darauf testen, ob dieses wirklich faire Ergebnisse produziert und nicht manipuliert wurde.



Spieler dürfen nur noch einen maximalen Betrag von 1.000 Euro pro Monat einzahlen

Eine weitere große Änderung wird sein, dass jeder Spieler nur noch maximal 1.000 Euro pro Monat auf einer Glücksspiel-Seite einzahlen darf. Diese Maßnahme soll dem Schutz von Problemspielern dienen und dafür sorgen, dass diese nicht zu viel Geld durch das Spiel verlieren.



Bei diesem Betrag werden allerdings Gewinne berücksichtigt. Wenn ein Spieler also zum Beispiel bereits 500 Euro gewonnen hat und sich sein Guthaben auszahlen lässt, dann darf er im selben Monat noch 1.500 Euro auf der Seite einzahlen.



Es werden nur noch Spielautomaten erlaubt sein

Auch die Auswahl an Spielen in den Online-Casinos wird von dem neuen Gesetz betroffen sein. Während derzeit Spielautomaten und Tischspiele wie Baccarat, Blackjack oder Roulette auf den Seiten angeboten werden, dürfen die Casinos ab Juli 2021 nur noch Automatenspiele führen.



Wo der Sinn dieser Maßnahme liegen soll, wurde bis jetzt nicht bekanntgegeben. Insgesamt sind es nämlich eigentlich die Spielautomaten, die eine besonders hohe Suchtgefahr bieten. Spiele wie Roulette oder Blackjack werden dagegen eher von Menschen bevorzugt, die wegen der Erfahrung an den Spielen teilnehmen und nicht nur wegen des Geldes.



Eine zentrale Sperrdatei wird Spieler erfassen, die gegen die neuen Regeln verstoßen

Sollte ein Spieler dabei erwischt werden, dass er gegen die Regeln verstößt, wird er oder sie in eine zentrale Sperrdatei aufgenommen. Diese wird von einer neu erstellten Behörde geführt und soll bewirken, dass die neuen Regelungen auch wirklich durchgesetzt werden.



Ein Spieler könnte zum Beispiel in die Sperrdatei aufgenommen werden, weil er versucht, über einen Bekannten oder ein Familienmitglied mehr als den maximalen Betrag von 1.000 Euro in einem Casino einzuzahlen.



Mehr Unterstützung für Problemspieler

Der Spielerschutz ist eines der wichtigsten Themen des neuen Glücksspielgesetzes. Daher soll unter anderem auch eine neue Hilfsstelle für Problemspieler eingerichtet werden. Diese können sich an die Organisation wenden, um Hilfe bei der Bekämpfung ihres Spielproblems zu bekommen. (20.01.2021/ac/a/m)







