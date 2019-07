Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (26.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Wirecard gehöre ganz klar zu den Lieblingen vieler Anlegern und Analysten. Zumindest bei den Experten der Schweizer UBS vollziehe sich derzeit jedoch ein Favoritenwechsel: Sie würden der Aktie des Online-Payment-Anbieters Adyen inzwischen deutlich mehr zutrauen als der Wirecard-Aktie. Sollten auch die Anleger umsatteln?UBS-Analyst Hannes Leitner habe die Adyen-Aktie mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 850 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Grund: Die Aktie sei in Europa der beste Wert innerhalb der Online-Zahlungsdienstleister und die Markterwartungen angesichts der Wachstumsaussichten mittelfristig zu vorsichtig.So weit, so unspektakulär - hätte die UBS nicht kurz zuvor bei Wirecard deutlich auf die Euphoriebremse gedrückt. Erst Anfang Juli habe Analyst Michael Briest die hohen Aktienbewertungen bei Fintech- und Payment-Unternehmen moniert und gewarnt, dass angesichts der hohen Erwartungen in der Branche jede kleine Enttäuschung hart abgestraft werden könnte.In der Folge habe er die Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie zwar bestätigt. Mit seinem Kursziel von 160 Euro sehe er sie auf dem aktuellen Niveau aber nahezu fair bewertet an.Ähnlich deutlich sei das Bild beim fairen Wert, den die Analysten den beiden Aktien zugestehen würden. Signalisiere das 12-Monats-Konsensziel für die Wirecard-Aktie von 192,48 Euro noch satte 28 Prozent Kurspotenzial, würden sie bei Adyen mit 694,63 Euro sogar ein leichtes Rückschlagrisiko sehen."Der Aktionär" habe derzeit beide Payment-Aktien auf der Empfehlungsliste, traue dabei aber speziell der Wirecard-Aktie deutlich mehr zu: Das Kursziel von 200 Euro signalisiere mittelfristig rund 33 Prozent Aufwärtspotenzial und die Chance auf neue Höchststände. Die Aktie von Adyen habe bis zum Kursziel von 800 Euro noch gute 14 Prozent Luft.Beide Aktien sind nichts für schwache Nerven, speziell Adyen eignet sich wegen der sportlichen Bewertung mit einem 2019er KGV von 102 für die meisten Anleger eher als spekulative Depotbeimischung, so Nikolas Kessler. Die Wirecard-Aktie befindet sich dagegen auch im Aktien-Musterdepot von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2019)