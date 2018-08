Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

17,45 EUR +0,23% (21.08.2018, 14:04)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

20,00 USD +0,10% (21.08.2018, 15:09, vorbörslich)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (21.08.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Matthew Ramsay von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse äußert Matthew Ramsay, Analyst von Cowen and Company, nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Die erste Welle der Spectre/Meltdown Anfälligkeit von Chips habe viel Aufmerksamkeit erregt. Die Analysten von Cowen and Company wundern sich daher sehr, dass die neusten Bugs bei Intel von Investoren weitgehend ignoriert wird. Die neuen L1-Cache-Anfälligkeiten könnten bei der Cloud Workload-Performance zu Einbußen von bis zu 30% führen und eine CPU-Diversifizierung erfordern.Analyst Matthew Ramsey sieht durch die jüngsten Vorkommnisse seine Zuversicht in die Aussichten von Advanced Micro Devices Inc. als gestärkt an. AMD dürfte sowohl in den Server- als auch in den Enterprise PC-Märkten Anteilen gewinnen.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Cowen and Company das "outperform"-Rating. sowie das Kursziel von 25,00 USD.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:17,43 EUR +1,16% (21.08.2018, 14:57)