Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

24,26 EUR -2,06% (30.04.2019, 17:06)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

27,5 USD -1,95% (30.04.2019, 17:07)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (30.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Gus Richard von Northland Capital Markets:Aktienanalyst Gus Richard vom Investmenthaus Northland Capital Markets rechnet in Bezug auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Northland Capital Markets rechnen damit, dass Advanced Micro Devices Inc. mit den im abgelaufenen Quartal erzielten Erlösen und Gewinnen die Markterwartungen übertroffen haben könnte. Analyst Gus Richard schätzt den Umsatz auf 1,28 Mrd. USD und das EPS auf 0,08 USD.AMD dürfte von den Kapazitätsknappheiten bei Intel profitieren und Marktanteile im Client Computing-Segment gewinnen. In technologischer Hinsicht sollte AMD in der zweiten Jahreshälfte gegenüber Intel Vorteile haben.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Northland Capital Markets den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 28,00 USD.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:24,48 EUR -0,99% (30.04.2019, 16:50)