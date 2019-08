Chicago (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Cody Acree von Loop Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Cody Acree vom Investmenthaus Loop Capital die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) im Rahmen einer Ersteinschätzung zu halten.Advanced Micro Devices Inc. habe seit 2016 eine signifikante Transformation hinter sich. Mittlerweile sei das Wachstum und die operative Profitabilität at